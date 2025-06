"Eu tenho um mandato para cumprir, diria cumprido, estarei sempre disponível para o país, seja no governo, seja no BdP, seja numa universidade a fazer o que gosto mais que é falar", disse o governador do BdP, quando questionado sobre o seu futuro, na conferência de imprensa de apresentação do Boletim Económico de junho.

O mandato de Mário Centeno à frente do BdP termina em 20 de julho e o governador já se mostrou disponível para continuar, mas a decisão está agora nas mãos do Governo da AD.

Se o ex-ministro das Finanças não for reconduzido no cargo, esta terá sido a última apresentação do Boletim Económico, documento que contém as projeções do banco central para a economia portuguesa, onde é estimado um regresso aos défices orçamentais e também uma desaceleração do crescimento da economia este ano.

