Marinha de Guerra da Guiné-Bissau está em quartel vendido há uma década

Bissau, 23 jun 2025 (Lusa) -- O Presidente guineense anunciou hoje que as instalações do quartel da Marinha de Guerra foram vendidas em 2014 a um grupo empresarial espanhol e que este ramo das Forças Armadas será instalado num outro espaço "com dignidade".