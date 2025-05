"Estes são os 50 anos do voto livre, são os 50 anos em que as mulheres puderam pela primeira vez votar em Portugal e, por isso, apelo a toda a gente para votar, às mulheres e aos homens deste país, que querem um país mais justo, para virem, para votarem, e apelo também para que votem em quem os representa, para que votem com convicção", apelou Mariana Mortágua.

A coordenadora nacional do BE falava aos jornalistas depois de ter votado para as legislativas antecipadas deste domingo na secção 23 da Escola Básica n.º 1 de Lisboa, freguesia de Arroios, em Lisboa.

"O voto útil é aquele que elege as deputadas e deputados que estão no parlamento a defender-nos, a defender as nossas ideias e as propostas que são úteis para a nossa vida. Esse é o voto mais útil de todos", defendeu ainda.

A coordenadora do BE chegou por volta das 11:30 a esta escola, local onde exerceu o seu direito ao voto com um 'keffiyeh' aos ombros, um lenço com um padrão xadrez preto e branco, símbolo da causa palestiniana.

Segundo a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), podem votar para as eleições legislativas antecipadas de hoje 10,8 milhões de eleitores.

No total, serão eleitos 230 deputados, em 22 círculos eleitorais - 18 dos quais em Portugal continental e os restantes nos Açores, na Madeira, na Europa e Fora da Europa -, num ato eleitoral que terá um custo a rondar os 26,5 milhões de euros.

Concorrem a estas eleições 21 forças políticas, mais três do que nas eleições de março do ano passado.

O Partido Liberal Social (PLS) é o único partido estreante neste ato eleitoral, juntando-se a AD (PSD/CDS-PP), PS, Chega, IL, BE, CDU (PCP/PEV), Livre, PAN, ADN, RIR, JPP, PCTP/MRPP, Nova Direita, Volt Portugal, Ergue-te, Nós, Cidadãos!, PPM e, com listas apenas numa ou nas duas regiões autónomas, MPT, PTP e PSD/CDS/PPM.

ARL // CC

Lusa/Fim