"O Governo não teve qualquer interferência nesta operacionalidade", disse Margarida Blasco durante uma visita, hoje de manhã, à operação de fiscalização e prevenção da PSP, que decorre na Ponte 25 de Abril, em Lisboa.

Depois das críticas feitas à atuação da PSP durante a operação na Rua do Benformoso, no Martim Moniz, a ministra da Administração Interna quis clarificar que "estas operações são ações preventivas contra a criminalidade e são plenamente organizadas com as autoridades judiciárias".

"A Polícia se Segurança Pública coordenou toda a operação com o Ministério Público", disse ainda Margarida Blasco, acrescentando que "as polícias têm a sua autonomia em termos de operacionalidade".

Ainda face às críticas que têm sido feitas, com acusações relacionadas com uma possível instrumentalização das forças de segurança por parte do Governo, Margarida Blasco negou, sublinhando que "nem as forças de segurança se deixavam instrumentalizar".

