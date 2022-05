Numa cerimónia no Palácio Presidencial, em Díli, Francisco Guterres condecorou Marcelo Rebelo de Sousa com o Grande-Colar da Ordem de Timor-Leste, o mais alto galardão do Estado timorense atribuído a chefes de Estado estrangeiros.

Por sua vez, o Presidente português distinguiu o seu homólogo com o Grande-Colar da Ordem do Infante D. Henrique, que é o mais alto grau desta ordem e é concedido a chefes de Estado estrangeiro.

Esta cerimónia foi seguida de um jantar oferecido pelo chefe de Estado timorense no Palácio Presidencial, pouco antes do fim do mandato presidencial de Francisco Guterres.

A cerimónia de investidura do novo Presidente da República Democrática de Timor-Leste, José Ramos-Horta, acontece hoje já de noite em Díli.

Ramos-Horta vai tomar posse pela segunda vez como chefe de Estado de Timor-Leste, após ter derrotado o Presidente em exercício, Francisco Guterres, na segunda volta das presidenciais timorenses, em 19 de abril.

Marcelo Rebelo de Sousa está em Díli especialmente para esta cerimónia de investidura e para as celebrações dos 20 anos da restauração da independência de Timor-Leste, na sexta-feira, em representação do Estado português e da União Europeia.

IEL // ACL

Lusa/Fim