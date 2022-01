Marcelo Rebelo de Sousa deixou este apelo no Museu de Marinha, em Lisboa, na cerimónia de abertura das comemorações do centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, realizada por Sacadura Cabral e Gago Coutinho em 1922, quando se celebraram os 100 anos da independência do Brasil em relação a Portugal.

O chefe de Estado português disse que este foi um feito na altura também "vivido intensamente no Brasil" e que "reuniu os dois povos, superou as vicissitudes económicas e sociais e políticas de um lado e do outro do Atlântico e permitiu efetivamente reacender os laços de amizade fraternal".

"A travessia um fator essencial na aproximação entre os dois Estados e os dois dois povos. Eis um bom motivo de reflexão -- pensava para comigo mesmo, ao ouvir os oradores anteriores -- neste ano em que celebramos 200 anos da independência do Brasil. Não podemos permitir que vicissitudes conjunturais de qualquer ordem afetem um momento que deve ser simbólico e significativo na vida dos dois Estados e das duas nações irmãs", acrescentou.

Assinalando que nesta cerimónia estava presente "a representação da Embaixada do Brasil", Marcelo Rebelo de Sousa deixou "uma chamada de atenção para portugueses e brasileiros, para autoridades portuguesas e brasileiras, para que se não perca aquilo que é um dever nacional de um lado e de outro do oceano de não deixar morrer a celebração deste segundo centenário".

O Presidente português apontou Sacadura Cabral e Gago Coutinho como "dois heróis portugueses que deram o exemplo de como celebrar o centenário da independência" do Brasil.

E pediu que, seguindo o seu exemplo, as atuais autoridades dos dois países estejam, "no mínimo, à altura daquilo que foi a originalidade do nascimento do Brasil, única em todos os processos de descolonização, sendo o primeiro imperador brasileiro o filho primogénito do imperador e rei de Portugal"

O Presidente português referiu que estava também na assistência "o senhor embaixador Francisco Ribeiro Telles, que tem a missão árdua de acompanhar do lado português a celebração do segundo centenário da independência do Brasil".

No exterior do Museu de Marinha, ao despedir-se de Francisco Ribeiro Telles, Marcelo Rebelo de Sousa observou: "É preciso é que eles nomeiem o brasileiro responsável".

