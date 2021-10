Esta condecoração foi entregue no salão nobre da chancelaria da Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe, onde Marcelo Rebelo de Sousa chegou hoje para representar Portugal na posse do novo Presidente são-tomense, Carlos Vila Nova, no sábado de manhã.

"Esta homenagem é uma homenagem devida há muito tempo, pela pessoa de vossa excelência e devida também àquilo que representou durante um mandato excecional nomeadamente nas relações entre os dois países", afirmou o chefe de Estado português.

Em declarações aos jornalistas, no final da cerimónia, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que Evaristo Carvalho "desempenhou um mandato que deu passos significativos no estreitamento dos laços entre São Tomé e Príncipe e Portugal".

"Confesso que várias vezes ouvi a opinião, o conselho amigo do senhor Presidente sobre os temas mais variados, mais jurídicos, mais políticos, mais internacionais, mais bilaterais, e se estabeleceu entre nós uma empatia que reforçou os laços existentes entre os dois povos", referiu.

Tendo ao seu lado Evaristo Carvalho, Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou: "Portugal veio aqui agradecer, no último dia do seu mandato, ao querido Presidente e amigo o que fez não apenas por São Tomé e Príncipe, a sua pátria, mas pelo relacionamento entre as nossas duas pátrias e pela comunidade de países falantes do português", demonstrando que "em política há gratidão".

Na intervenção que fez durante esta cerimónia, o Presidente português descreveu a personalidade de Evaristo Carvalho como "de uma grande serenidade, de uma grande elevação, de uma grande simpatia, de uma grande inteligência, de uma grande afetividade" e recordou como inesquecíveis as visitas recíprocas e os encontros que os dois tiveram.

"Cimentou-se ainda mais do que já existia entre os dois países, com o contributo decisivo de vossa excelência, uma relação de fraternidade, de entendimento natural e espontâneo -- bilateralmente falando e no quadro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e no plano internacional", disse.

O Presidente português agradeceu ao seu homólogo são-tomense a sua ação "sempre a pensar no futuro e sempre com um sentido de serviço inultrapassável, com graves custos do ponto de vista de saúde e sacrifício pessoal".

"Sempre soube prestar ao magistério que exercia uma elevação, uma dignidade que nos impressionou e que nos tornou seus admiradores. Assim, entrego hoje insígnias que representam a gratidão do povo português", concluiu.

Evaristo Carvalho, Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe desde 2016, atualmente com 78 anos, não se recandidatou a um segundo mandato e cessa funções no sábado.

Carlos Vila Nova, também apoiado pelo partido Ação Democrática Independente (ADI, venceu as eleições presidenciais de 05 de setembro, à segunda volta, derrotando Guilherme Posser da Costa.

Inicialmente apoiado pelo Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe -- Partido Social Democrata (MLSTP-PSD), Posser da Costa recebeu na segunda volta o apoio restantes partidos que compõem a maioria parlamentar neste país.

São Tomé e Príncipe vai assumir a presidência rotativa da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) entre 2023 e 2025, após a atual presidência de Angola.

Em fevereiro de 2018, Marcelo Rebelo de Sousa realizou uma visita de Estado a São Tomé e Príncipe, a convite do seu homólogo, depois de ter recebido Evaristo Carvalho em Portugal em maio de 2017.

Em março de 2019, o chefe de Estado de Estado português esteve durante algumas horas em São Tomé, em escala, a caminho de Angola.

Em maio de 2019, regressou ao país para participar nas comemorações do centenário da confirmação da teoria da relatividade geral de Albert Einstein, na ilha do Príncipe, juntamente com o seu homólogo são-tomense.

IEL//RBF

Lusa/Fim