De acordo com o sítio oficial da Presidência da República na Internet, esta mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa, divulgada por escrito e também em formato vídeo, em inglês, foi hoje enviada ao Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

"Hoje assinalam-se 1000 dias de corajosa resistência da Ucrânia contra a agressão não provocada e injustificada da Rússia. Portugal continua ao lado da Ucrânia no caminho para a adesão à União Europeia, nas aspirações de adesão à NATO e firme no compromisso de disponibilizar assistência militar e humanitária à Ucrânia", lê-se no texto divulgado, em português, que corresponde à mensagem gravada em vídeo, em inglês.

A mensagem termina com a saudação ucraniana "slava Ukraini", que significa "glória à Ucrânia".

Marcelo Rebelo de Sousa realizou uma visita de dois dias à Ucrânia em agosto do ano passado, a convite do Presidente Volodymyr Zelensky, por ocasião do 32.º aniversário da independência deste país.

Nessa visita Ucrânia, passou por Kiev, Bucha, Moshchun, Irpin e Horenka, em sinal de apoio aos ucranianos na guerra em defesa contra a invasão pela Federação Russa iniciada em fevereiro de 2022.

Em maio deste ano, Zelensky esteve em Lisboa numa visita de algumas horas, durante a qual se reuniu com o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, e foi assinado um acordo bilateral de cooperação e segurança.

Durante a visita a Portugal, o Presidente da Ucrânia foi recebido por Marcelo Rebelo de Sousa, com honras militares, no Palácio de Belém, com quem teve um encontro, seguido de jantar.

