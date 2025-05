"O FC Barcelona e Lamine Yamal chegaram a um acordo para a renovação do seu contrato, que o ligará ao clube até 30 de junho de 2031", avançaram os 'blaugrana' através do seu sítio oficial na Internet.

O internacional espanhol, que venceu o Euro2024 com 'la roja', assinou o seu novo contrato nas instalações do clube catalão, numa cerimónia com o presidente do FC Barcelona, Joan Laporta.

Segundo o comunicado do FC Barcelona, a concretização da "espetacular" renovação de Lamine Yamal é "uma demonstração da solidez do projeto 'culé'".

E acrescentam que "a sua é uma aparição como poucas lembradas no panorama futebolístico mundial, que começou com a sua estreia a 29 de abril de 2023, ainda com 15 anos".

"Desde esse dia, o [jogador] de Rocafonda não tem deixado de crescer em importância, sem descurar o seu estilo divertido, corajoso e sem complexos", referem os catalães.

Yamal conta com 106 jogos e 25 golos marcados pela equipa principal do 'Barça', sendo que na presente temporada somou 55 partidas 18 golos em todas as competições, contribuindo para as conquistas do título de campeão espanhol, da Taça do Rei de Espanha e da Supertaça espanhola.

A formação orientada pelo alemão Hansi Flick, que tinha conquistado o título pela última vez em 2022/23, chegou esta época ao 28.º campeonato, encurtando a desvantagem para os 'merengues', recordistas com 36.

