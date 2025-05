Mais de 113 mil votos dos emigrantes nulos mas menos que em 2024

Lisboa, 28 mai 2025 (Lusa) - Mais de 113 mil votos de portugueses residentes no estrangeiro foram considerados nulos, representando 32,18% destes votos, um número elevado, embora menor do que nas legislativas do ano passado, quando essa percentagem atingiu os 36,68%.