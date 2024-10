O chefe de Estado discursava na sessão solene comemorativa do 114.º aniversário da Implantação da República, cerimónia a que assistiram apenas convidados, fechada ao público, que não podia aceder à Praça do Município, em Lisboa.

No início da sua intervenção, o chefe de Estado afirmou que "o 05 de Outubro está vivo, porque a República está viva, a democracia está viva em Portugal", acrescentando mais à frente que "não é perfeita nem acabada, longe disso".

"A mais imperfeita democracia é muito melhor do que a mais tentadora ditadura. Por isso vale a pena aqui virmos todos os anos, até para dizermos que queremos que a nossa República democrática seja mais livre, mais igual, mais justa, mais solidária, para o bem de Portugal, que é o que nos une agora e sempre", defendeu, no fim do seu discurso.

