"Teremos uma cimeira bilateral de 04 a 05 de novembro, a expectativa é grande, como sempre, estamos conscientes que vai ser mais um momento para afinar agulhas, para catapultar ainda mais as relações que já são excelentes entre os dois países", disse Verónica Macamo Dlhovo.

A ministra moçambicana falava em Lisboa no final de uma reunião com o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros português.

"Pudemos [neste encontro] abordar as grandes áreas da cooperação, a saúde, o combate à pandemia, a educação, a economia, com especial atenção para a reconstrução económica de Cabo Delgado e o apoio ao desenvolvimento do norte do país", acrescentou, por seu turno, Augusto Santos Silva.

Nesta declaração sem direito a perguntas dos jornalistas, os governantes afirmaram que trataram ainda de matérias do âmbito internacional, incluindo a próxima reunião ministerial entre a União Europeia e a União Africana, que vai decorrer no final de outubro em Kigali, a capital do Ruanda.

