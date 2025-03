"Sou candidato à moda do Porto e serei presidente à moda do Porto", declarou Manuel Pizarro durante um comício do PS/Porto, que hoje apresentou oficialmente os 18 candidatos às câmaras do distrito nas eleições autárquicas, previstas para setembro ou outubro.

O candidato socialista assegurou aos portuenses que desta vez podem contar com ele a "tempo inteiro".

"Vão contar comigo a tempo inteiro. Desta vez não serei candidato à Assembleia da República. Vou estar só no Porto, porque o Porto merece. O Porto é uma nação. O governo a que me candidato é ao governo do Porto", declarou.

Depois de agradecer a todos os candidatos por terem escolhido o Porto para o comício de apresentação das candidaturas do distrito, Manuel Pizarro disse que as eleições autárquicas exigem humildade, responsabilidade e trabalho diário.

"Com o trabalho que já fizemos, podemos ficar confiantes, mas em política não há vitórias antecipadas. É preciso trabalhar todos os dias, motivar as pessoas. O Porto é o nosso Norte, é a nossa referencia, é a prioridade. Vamos vencer as eleições autárquicas de 2025", afirmou.

Ainda durante o discurso, Pizarro disse que nos vários cargos que ocupou na política nunca se esqueceu do Porto.

"Já ocupei muitos lugares na política. Em nenhum momento me esqueci que sou do Porto", disse, recordando, por exemplo, que quando era deputado no Parlamento Europeu defendeu e apoiou a construção da Ala do Hospital de São João e que foi com a sua ajuda que foi possível para trazer a coleção do artista Joan Miró para o Porto.

Na lista dos candidatos do PS ao distrito do Porto estão duas mulheres e 16 homens.

Hoje foram apresentados oficialmente Américo Paulo Ribeiro como candidato à Câmara de Amarante, Paulo Pereira à Câmara de Baião, Nuno Fonseca à Câmara de Felgueiras, Luís Filipe Araújo, à Câmara de Gondomar, Nelson Oliveira à Câmara de Lousada e José Manuel Ribeiro à Câmara da Maia.

Da lista consta também Cristina Vieira que se recandidata à Câmara de Marco de Canaveses, e Luísa Salgueiro que se recandidata pela terceira vez à Câmara de Matosinhos.

Paulo Ferreira é o candidato à Câmara de Paços de Ferreira, Alexandre Almeida recandidata-se pela terceira vez à Câmara de Paredes, Paulo Araújo Correia é candidato à Penafiel e João Trocado à Câmara da Póvoa de Varzim.

Alberto Costa é o candidato à Câmara de Santo Tirso, Amadeu Dias à Câmara da Trofa, Paulo Esteves Ferreira à Câmara de Valongo, Vitor Costa à Câmara de Vila do Conde e João Paulo Correia à Câmara de Vila Nova de Gaia.

