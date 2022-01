Fonte oficial da campanha do PS avançou também à agência Lusa que esta noite, no comício de Almada, distrito de Setúbal, a novidade na lista de oradores será o professor universitário e ex-candidato presidencial Sampaio da Nóvoa.

Ainda no âmbito deste objetivo de concentração de votos dos eleitores de esquerda no PS, a direção de campanha socialista terá na quinta-feira, no comício de Lisboa, Manuel Alegre, escritor, antigo deputado, membro do Conselho de Estado e candidato nas eleições presidenciais de 2006 e 2011.

Ao longo das últimas décadas, Manuel Alegre tem sido do ponto de vista político um defensor de entendimentos políticos entre as diferentes forças de esquerda. Mas, com o fim da solução de Governo da "Geringonça" em outubro passado, o histórico socialista manifestou-se de forma muito crítica em relação à atuação do Bloco de Esquerda e do PCP.

Manuel Alegre também apareceu a intervir no período de pré-campanha, escrevendo no jornal Público um artigo muito crítico em relação à possibilidade admitida pelo secretário-geral do PS, António Costa, de contar com o PAN para uma maioria de Governo.

Dos nomes dos oradores convidados para os últimos comícios do PS, a maior surpresa é a presença do antigo líder parlamentar socialista Francisco Assis, que, ao contrário de Alegre, se opôs a solução de Governo criada por António Costa em novembro de 2015, com suporte parlamentar do Bloco de Esquerda, PCP e PEV.

Com o fim da "Geringonça", Francisco Assis, atual presidente do CES, disponibilizou-se para integrar a lista de candidatos a deputados pelo PS nestas eleições legislativas, mas não foi convidado pela direção de António Costa.

Do ponto de vista político, Francisco Assis tem defendido um acordo de regime entre o PS e o PSD, embora não necessariamente sob a forma de "Bloco Central" de Governo.

