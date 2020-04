Na conferência de imprensa diária do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, as autoridades anunciaram a 28.ª alta hospitalar do 44.º caso importado da doença, um residente de Macau, de 52 anos, regressado do Reino Unido.

O doente, que esteve hospitalizado durante 21 dias, vai ser transferido para o centro clínico do alto de Coloane, onde ficará por mais 14 dias em isolamento.

Macau registou um total de 45 infetados desde o início do surto do novo coronavírus, em 22 de janeiro.

Após uma primeira vaga de dez casos em fevereiro, o território esteve 40 dias sem identificar qualquer infeção. Contudo, a partir de 15 de março foram identificadas mais 35 pessoas infetadas, todos casos importados.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 200 mil mortos e infetou quase 2,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 736 mil doentes foram considerados curados.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (50.360) e mais casos de infeção confirmados (cerca de 884 mil).

