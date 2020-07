Estatísticas do Gabinete de Atendimento à Mulher e Criança Vítimas de Violência Doméstica (GAMCVD) de Manica, ligada à Polícia, indicam que de 1 de abril a 30 de junho, 23 homens denunciaram tortura física, tendo oito deles sofrido ferimentos graves, quase o dobro do total do período homólogo de 2019.

Outros oito homens sofreram violência psicológica e dois ficaram sem parte do seu património durante o segundo trimestre de 2020, que coincide com os primeiros três meses do estado de emergência, revelam dados do GAMCVD.