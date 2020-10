Em comunicado, aquele ministério cabo-verdiano adiantou que os laboratórios de virologia analisaram 479 amostras na segunda-feira, dos quais 98 deram resultado positivo para a covid-19, em que a grande novidade são os primeiros casos registados nos concelhos do Paul e da ilha-concelho da Brava.

Com cinco casos cada, esses dois fazem com que agora todos os 22 municípios do país tenham casos de covid-19, cujo primeiro foi registado a 19 de março na ilha da Boa Vista.

Dos 98 casos anunciados hoje, 41 foram diagnosticados na cidade da Praia, ilha de Santiago, o principal foco de transmissão comunitária da doença.

Ainda na ilha de Santiago, foram diagnosticados novos casos nos concelhos de São Domingos (6), Santa Catarina (4), Ribeira Grande (2), Santa Cruz (4), São Lourenço dos Órgãos (5), São Miguel, Tarrafal e São Salvador do Mundo, todos com um cada.

Os restantes casos foram contabilizados em São Filipe (18), na ilha do Fogo, e em São Vicente (5).

No mesmo comunicado, o Ministério da Saúde anunciou mais duas mortes, todas na cidade da Praia, passando o país a ter um total de 77 óbitos associados à covid-19.

Há também a registar mais 135 recuperados, perfazendo um total de 6.210 pessoas com alta.

Com os novos dados, o país passou a contabilizar um acumulado de 7.254 casos positivos de covid-19, dos quais dois deles foram transferidos para os seus países, e continua com 965 casos ativos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e oitenta e um mil mortos e mais de 37,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Angola regista 219 óbitos e 6.488 casos, seguindo-se a Guiné Equatorial (83 mortos e 5.066 casos), Cabo Verde (77 mortos e 7.254 casos), Moçambique (73 mortos e 10.258 casos), Guiné-Bissau (41 mortos e 2.389 casos) e São Tomé e Príncipe (15 mortos e 928 casos).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

