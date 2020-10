"Trata-se de pacientes de 36 e 83 anos, ambos de nacionalidade moçambicana, que evoluíram para óbito após o agravamento do seu estado clínico, durante o período de internamento em uma unidade hospitalar na cidade de Maputo", refere o Ministério da Saúde, numa nota de atualização de dados divulgada à comunicação social.

As autoridades de saúde anunciaram também 175 novos casos, que sobem o total para 12.161, dos quais 11.857 são de transmissão local e 304 são importados.

O país regista um cumulativo de 408 pessoas internadas, havendo ainda um total de 9.254 (76%) casos dados como recuperados.

A cidade de Maputo continua a registar o maior número de casos ativos, com 2.014, seguida da província de Maputo, com 482, e as restantes nove províncias do país têm menos de 70 casos.

Desde o anúncio do primeiro caso, em 22 de março, Moçambique testou cumulativamente 181.772 casos suspeitos de covid-19.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Moçambique é o que contabiliza mais casos de infeção pelo novo coronavírus, enquanto Angola é o que regista mais mortes.

Angola regista 268 óbitos e 9.381 casos, seguindo-se Cabo Verde (94 mortos e 8.396 casos), Moçambique (88 mortos e 12.161 casos), Guiné Equatorial (83 mortos e 5.079 casos), Guiné-Bissau (41 mortos e 2.413 casos) e São Tomé e Príncipe (15 mortos e 935 casos).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhão de mortos e mais de 43 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 41.262 mortos confirmados em mais de 1,7 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

