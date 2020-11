Dois moçambicanos, de 60 e 61 anos, morreram na quarta-feira "após o agravamento do seu estado clínico durante o período de internamento em unidades hospitalares da cidade de Maputo", disse hoje Lorna Gujral, chefe do Departamento Central de Vigilância em Saúde, na atualização de dados sobre a pandemia no Ministério da Saúde, em Maputo.

A responsável anunciou ainda que mais 108 pessoas foram diagnosticadas positivas no teste do novo coronavírus, nas últimas 24 horas, subindo o total de casos para 13.391, dos quais 13.087 casos são de transmissão local e 304 são importados.