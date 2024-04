As vítimas morreram na sequência do naufrágio de uma embarcação que saía do posto administrativo de Lunga com destino a Ilha de Moçambique, avançou Jaime Neto, acrescentando que as autoridades suspeitam que a sobrelotação tenha sido o motivo do naufrágio.

"O barco levava cerca de 130 pessoas, mas não tinha capacidade para tal. Portanto, naufragou e morreram pelo menos, até agora confirmados, 91 pessoas. Os corpos já foram reconhecidos", declarou Jaime Neto, citado hoje à noite pela Televisão de Moçambique (TVM).

Segundo o responsável, as autoridades do posto administrativo de Lunga, a 189 quilómetros da cidade de Nampula (capital provincial), estão a fazer diligências para localizar pessoas que continuam desaparecidas.

"É uma situação complicada e posto administrativo de Lunga está a fazer algumas diligências para localizar outras pessoas que estavam na embarcação", concluiu Jaime Neto.

