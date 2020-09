Mais de 70 obras de Almada Negreiros e Maria Keil no Museu da Tapeçaria de Portalegre

Setenta e sete obras produzidas por Almada Negreiros e Maria Keil estão em exposição no Museu da Tapeçaria de Portalegre - Guy Fino, para mostrar a ligação que os dois artistas mantiveram com as manufaturas daquela cidade.