Em causa estão 74 escolas dos distritos de Chiúre, Ancuabe, Quissanga, Macomia, Mocímboa da Praia, Nangade, Muidumbe e Meluco, que se preparam para reabrir as portas na próxima semana, disse hoje aos jornalistas a porta-voz da Direção Provincial da Educação de Cabo Delgado, Rachide Sualehe.

"Em todos estes distritos nós temos alunos matriculados naquelas escolas onde as condições permitem, estamos a falar das escolas que serão reabertas", explicou.

Segundo Rachide Sualehe, com as escolas reabertas, a província passa a contar com 924 instituições de ensino funcionais, contra cerca de 800 do ano passado e outras 88 permanecerão encerradas, "devido a ação do terrorismo".

Em março, o diretor provincial de Educação de Cabo Delgado, Ivaldo Quincardete, anunciou que as incursões de rebeldes, que desde 2017 assolam Cabo Delgado, provocaram o encerramento temporário de 157 escolas de um total de 978 na província.

O distrito de Chiúre, atingido por uma nova vaga de ataques, tinha o maior número de escolas encerradas (40), seguido por Macomia, com 35 instituições.

"Neste momento, estão a funcionar 821 escolas. O distrito com maior enfoque, por enquanto, é Chiúre e nós acreditamos que muito brevemente essas escolas vão retomar ou grande parte delas poderá retomar", observou o diretor provincial de Educação.

Desde outubro de 2017, a província de Cabo Delgado, rica em gás, enfrenta uma rebelião armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico.

O último grande ataque deu-se em 10 e 11 de maio, a sede distrital de Macomia, com cerca de uma centena de insurgentes a saquearem a vila, provocando vários mortos e fortes combates com as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique e militares ruandeses, que apoiam Moçambique no combate aos rebeldes.

