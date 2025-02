"Em dezembro de 2024 aguardavam em LIC [lista de inscritos para cirurgia] um total de 12.164 utentes, o que corresponde a um aumento de 2,1% (mais 251 utentes), face ao mês anterior", lê-se no boletim informativo mensal da Unidade Central de Gestão de Inscritos para Cirurgia dos Açores, consultado hoje pela agência Lusa e disponível na página da Internet da Direção Regional da Saúde.

Segundo o boletim, em comparação com dezembro de 2023, em que aguardavam por cirurgia 10.713 utentes, a lista de espera aumentou 13,5%, havendo hoje mais 1.451 inscritos.

Desde maio de 2023 que o número de pessoas a aguardar por uma cirurgia nos Açores tem vindo a aumentar face ao período homólogo.

O boletim refere que os dados apresentados ainda são provisórios, lembrando que o incêndio que afetou o Hospital do Divino Espírito Santo (HDES), em Ponta Delgada, no dia 04 de maio, afetou a sua atividade assistencial.

O hospital de Ponta Delgada, o maior da região, era o que apresentava mais utentes em lista de espera (7.734), no final do ano, e o que registou a maior subida homóloga (17,6%), apesar de não ter verificado a maior subida face ao mês anterior (1,8%).

No Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira (HSEIT) aguardavam por cirurgia em dezembro, 3.121 utentes, mais 4,1% do que em novembro e mais 8,3% do que no período homólogo.

Já o Hospital da Horta (HH) reduziu a lista de espera em 0,8% de novembro para dezembro, mas aumentou em 4,2% face a dezembro de 2023, apresentando 1.309 utentes inscritos.

Também o número de propostas cirúrgicas em espera nos três hospitais aumentou 13,1% em dezembro, face ao período homólogo, registando-se 13.470.

A diferença nos números resulta do facto de existirem utentes inscritos em mais do que uma cirurgia.

Segundo o boletim, no final de 2024, os açorianos esperavam, em média, 449 dias (quase um ano e três meses) por uma cirurgia, mais 59 dias do que em dezembro de 2023.

O tempo médio de espera aumentou nas três unidades de saúde, atingindo 482 dias no HDES, 416 no HSEIT e 340 no HH.

Foi no hospital de Ponta Delgada que o tempo médio de espera se agravou mais, com uma diferença de 76 dias face ao período homólogo.

Nas três, o tempo médio de espera estava acima dos tempos máximos de resposta garantidos (TMRG) regulamentados, que preveem que uma cirurgia com prioridade normal seja realizada no máximo em 270 dias.

Das cirurgias realizadas em dezembro nos Açores, 61,8% ocorreram dentro dos TMRG, mais 5,5 pontos percentuais do que no período homólogo (56,3%).

O relatório indica que foram realizadas em dezembro 586 cirurgias, menos 134 do que no mês anterior (18,6%) e menos 93 do que no período homólogo (13,7%).

Segundo a Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social, o boletim apresenta apenas os números da produção acrescida, no âmbito do programa CIRURGE, não contabilizando as cirurgias realizadas no período normal nos hospitais.

Em dezembro, deram entrada nos três hospitais da região 1.056 novas propostas cirúrgicas, mais 3,7% do que em novembro e mais 18,8% do que no período homólogo.

Verificaram-se ainda 191 cancelamentos de cirurgias, o que representou um aumento de 31,7% em relação a dezembro de 2023, mas uma redução de 19,7% face ao mês anterior.

O último boletim informativo mensal da Unidade Central de Gestão de Inscritos para Cirurgia dos Açores tinha sido publicado em outubro, com dados relativos a setembro.

