Na "Operação preventiva de inverno 2022", para a qual foram mobilizados 7.948 agentes, foram identificados "24.963 indivíduos, dos quais 1.129 foram conduzidos à polícia para efeitos de averiguações", indicaram, em comunicado, os Serviços de Polícia Unitários.

Destes, a polícia encaminhou 240 pessoas para o Ministério Público por indícios de prática de crimes.

As autoridades detiveram também 11 pessoas relacionadas com a prática de prostituição e intercetaram 15 "em cumprimento de mandados de detenção emitidos pelas autoridades judiciárias e ordens de interceção", incluindo três que "foram enviados para o estabelecimento prisional para cumprimento de penas", acrescentou.

A operação contou com a participação da Polícia Judiciária, do Corpo de Polícia de Segurança Pública e dos Serviços de Alfândega, que participaram ainda na "Operação conjunta no período primaveril", em cooperação com os serviços aduaneiros chineses, de combate a atividades de tráfico e de manutenção da segurança marítima.

Nesta operação, 277 indivíduos foram acusados nos termos da Lei do Comércio Externo, tendo sido apreendidos produtos cosméticos, carne, produtos eletrónicos, cigarros, bebidas alcoólicas, entre outros, de acordo com a mesma nota.

EJ // JH

Lusa/Fim