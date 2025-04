A contaminação por metais tóxicos como o arsénio, o cádmio, o cobalto, o crómio, o cobre, o níquel e o chumbo, é omnipresente nos solos de todo o mundo, mas há uma falta de conhecimento sobre a sua distribuição global que este estudo ajuda a resolver.

Os autores analisaram uma base de dados global da contaminação do solo por estes minerais em 796.084 pontos de amostragem de 1493 estudos regionais.

Utilizaram também Inteligência Artificial (IA) para cartografar as zonas em que foram excedidos os limiares de risco para a segurança agrícola e a saúde humana.

Os dados sugerem que entre 14% e 17% das terras agrícolas (cerca de 242 milhões de hectares) são afetadas pela contaminação por metais tóxicos em todo o mundo e estimam que entre 900 milhões e 1,4 mil milhões de pessoas vivem em regiões com riscos ambientais e de saúde pública acrescidos devido a esta poluição.

Os autores salientam que, uma vez no solo, os metais pesados persistem durante décadas. Estes poluentes reduzem o rendimento das culturas, afetam a biodiversidade e põem em perigo a qualidade da água e a segurança alimentar através da bioacumulação nos animais de criação.

Embora estudos anteriores tenham demonstrado que a contaminação por metais tóxicos permanece no solo durante décadas e décadas, a sua distribuição global continua a ser mal compreendida.

Por minerais, o cádmio é o metal pesado mais disseminado nos solos do mundo, especialmente no sul e no leste da Ásia, em partes do Médio Oriente e em África.

O níquel, o crómio, o arsénio e o cobalto também excedem os limiares de segurança em várias regiões, em grande parte devido a uma mistura de fontes geológicas naturais e de atividades humanas que os geram, como a exploração mineira e a indústria.

Além disso, os resultados revelaram a existência de um "corredor transcontinental enriquecido com contaminação por metais pesados" que se estende pela Eurásia a baixas latitudes, refletindo provavelmente os efeitos cumulativos da extração mineira e da fragmentação ou degradação de rochas ricas em metais.

"Esperamos que os dados sobre a contaminação global do solo por metais pesados apresentados neste relatório sirvam de alerta científico para que os decisores políticos e os agricultores tomem medidas imediatas e necessárias para proteger melhor os valiosos recursos do solo do planeta", concluem os autores.

