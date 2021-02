Dos cinco novos óbitos, todos de nacionalidade moçambicana e com idades entre 53 e 70 anos, uma pessoa morreu hoje e as restantes quatro no domingo.

O país contabiliza um total acumulado de 465 mortes e 44.912 casos de infeção pelo novo coronavírus, dos quais 61% são considerados recuperados e outros 318 estão atualmente internados (79% na cidade de Maputo).

A capital do país, Maputo, tem o maior número de pessoas ainda infetadas, 9.271, do total de 17.005 casos ativos.

Desde que foi declarado o vírus no país, em março, um total de 364.870 casos suspeitos de infeção foram testados, dos quais 1.838 nas últimas 24 horas.???????

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.316.812 mortos no mundo, resultantes de mais de 106 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

