Dos 68 casos anunciados hoje, 65 são indivíduos de nacionalidade moçambicana e três são estrangeiros, nomeadamente um sul africano, um zimbabueano e um francês, refere-se na nota de atualização de dados enviada à comunicação social.

A maioria dos novos casos estão na cidade de Maputo (41), seguida da província de Gaza (09), Cabo Delgado (08), Manica (03), Tete (03), Maputo (03) e Zambézia (01) e todos cumprem isolamento domiciliar, indicam as autoridades de saúde.

"Neste momento decorre o processo de identificação dos seus contactos", acrescenta a nota.

Dos casos já registados em Moçambique, 3.259 são de transmissão local e 249 são importados, havendo 10 pessoas internadas e que "padecem de patologias crónicas diversas associadas à covid-19".

As autoridades de saúde anunciaram ainda que mais 148 pessoas foram dadas como recuperadas, elevando o total para 1.809 (51%).

Dos casos ativos em Moçambique, a cidade de Maputo, capital do país, regista o maior número, com 877 infeções, seguida da província de Nampula, com 249 casos.

Moçambique já testou um total de 89.158 casos suspeitos e foram rastreadas pouco mais de 1,8 milhões de pessoas, desde o anúncio da primeira infeção, em 22 de março.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 813 mil mortos e infetou mais de 23,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 27.984 mortos confirmados em cerca de 1,2 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

