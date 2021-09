Dos 181 casos, dos quais 105 do sexo masculino e 76 do sexo feminino, com idades compreendidas entre 1 ano e 82 anos, 92 são da província de Luanda, as províncias de Benguela e

Zaire tiveram 29 cada, 15 foram registados no Namibe, seis na Huíla, cinco no Moxico, Bié e Huambo com dois em cada e um do Malanje.

Foram reportados 12 óbitos, sendo seis do sexo masculino e seis do sexo feminino, com idades entre 52 e 81 anos, com comorbilidades de hipertensão arterial, diabetes mellitus e asma brônquica.

Outros 48 doentes recuperaram, com idades compreendidas entre 6 meses e 69 anos.

Registam-se até à data de hoje em Angola um cumulativo de 48.656 casos, dos quais 3.521 ativos, 1.270 óbitos e 43.865 recuperados.

Dos 3.521 casos ativos, 12 estão em estado crítico e 29 são graves, 126 moderados, 46 leves e 3.308 assintomáticos.

Nas últimas 24 horas, foram processadas 832 amostras por RT-PCR, sendo o cumulativo de amostras processadas de 924.815, o que corresponde a uma taxa de positividade de 5,3%.

A covid-19 provocou pelo menos 4.560.565 mortes em todo o mundo, entre mais de 220,27 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.798 pessoas e foram contabilizados 1.047.047 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

RCR // ANP

Lusa/fim