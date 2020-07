Os novos casos são todos da província de Luanda (Ingombota, Maianga, Belas e Viana), com idades entre 5 e 68 anos, sendo 11 do sexo masculino e cinco do sexo feminino, adiantou Franco Mufinda, no balanço epidemiológico diário.

Foram hoje rastreadas no âmbito da testagem em massa (testes serológicos) 2.400 pessoas na Assembleia Nacional e no Palácio de Justiça em Luanda.

Na Assembleia Nacional, das 1.200 pessoas testadas, 51 foram reativas, com 42 a apresentar imunidade (com presença do biomarcador IgG no sangue), seis na fase ativa da doença (biomarcador IgM) e três pessoas em fase transitória (IgG/IgM).

No Palácio da Justiça foram encontradas 60 pessoas reativas entre as 1.200 sujeitas a testagem, incluindo 51 com IgG, cinco com IgM e quatro em fase transitória (IgG/IgM)

Estes dados não são conclusivos, sublinhou o secretário de Estado, acrescentando que estes casos terão de ser confirmados pelos exames de base molecular conhecidos como RT-PCR.

Angola soma assim um total de 541 casos, com 26 óbitos, 118 recuperados e 397 ativos.

Até à data foram processadas 41.919 amostras, das quais 541 positivas, 36.520 negativas e o resto em processamento.

Em termos de testes rápidos foram realizados 5.139 dos quais 590 reativos, o que significa que quatro em cada cem pessoas rastreadas expressam que foram expostas ao vírus e, pelo menos, 80% com "imunidade já construída".

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 573 mil mortos e infetou mais de 13,12 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

