Em comunicado, o ministério referiu que foram analisadas pelo Laboratório de Virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública um total de 184 amostras, de concelhos das ilhas de Santiago, São Nicolau e de São Vicente.

No concelho da Praia, das 131 amostras analisadas, 14 deram resultado positivo para covid-19, elevando o total da capital cabo-verdiana a um acumulado de 282 casos.

Ainda na ilha de Santiago (mais uma vez a única com casos positivos), aquele laboratório analisou 26 amostras do centro de Saúde do concelho de Santa Cruz, uma das quais deu resultado positivo para covid-19.

De acordo como o mesmo comunicado, estes dados são relativos às amostras de 16 a 18 de maio, dado que no domingo e segunda-feira, devido aos trabalhos de manutenção do equipamento de teste, não foram feitas análises naquele laboratório.

Desde 19 de março, quando foi diagnosticado o primeiro caso da doença no arquipélago -- um cidadão inglês de 62 anos que acabaria por morrer dias depois, na ilha da Boa Vista -, Cabo Verde já soma 349 casos de covid-19. Destes, três acabaram por morrer, dois turistas estrangeiros infetados regressaram aos países de origem e 85 foram dados como recuperados.

Permanecem assim ativos 259 casos de covid-19 no país.

"Os casos ativos estão com evolução clínica favorável, mantendo-se dois doentes que necessitam de algum cuidado", lê-se na nota.

Na ilha de Santiago, a única que permanece em estado de emergência, pelo menos até às 24:00 de 29 de maio, há registo de um acumulado de 290 casos de covid-19, dos quais 282 na Praia, quatro em São Domingos, dois em Santa Cruz e dois no Tarrafal.

Na ilha da Boa Vista, onde se registou o primeiro foco da doença em Cabo Verde, do acumulado de 56 casos de covid-19 apenas dois permanecem ativos, enquanto na ilha de São Vicente o único registo é de três pessoas da mesma família que contraíram a doença, mas que ainda em abril foram dados como recuperados.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 323 mil mortos e infetou quase 4,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,8 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

