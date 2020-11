"As aulas estão a funcionar numa situação um pouco complicada, porque a maioria das escolas não têm condições de segurança, tendo em conta a pandemia que invadiu o mundo", disse Domingos Carvalho.

O líder sindical falava aos jornalistas após uma audiência com o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló.

"Não há condições e, no passado, quando o Governo estava a falar da abertura do ano letivo prometeu todas as condições, mas infelizmente, a verdade é que quando as aulas iniciaram não constatámos essa realidade", lamentou o sindicalista.

A Guiné-Bissau registou desde março 2.419 casos de covid-19 e 43 vítimas mortais.

No âmbito do combate à pandemia, as autoridades guineenses declararam a situação de calamidade e de emergência de saúde até 08 de dezembro.

Em relação à audiência com o Presidente guineense, Domingos Carvalho disse que vieram pedir para que use a sua "influência" para a "devolução de dinheiro subtraído injustamente pelo anterior Governo" aos professores, referindo-se a subsídios.

"É este ponto que de momento está a suscitar muitas reivindicações", disse.

Questionado sobre se os professores aderiram à greve geral convocada pela União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau, Domingos Carvalho disse que a nível nacional as aulas estão a funcionar normalmente e que apenas alguns professores estão a fazer greve.

