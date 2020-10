"Constatamos que a Administração Pública está congelada e isso é muito mau. Porque os trabalhadores reclamam uma melhoria do salário, ou seja, a reposição do poder de compra", disse à agência Lusa a secretária-geral da União Nacional dos Trabalhadores Cabo-verdianos -- Central Sindical (UNTC-CS), Joaquina Almeida, a propósito da proposta do Orçamento do Estado de Cabo Verde para 2021, que já foi entregue ao parlamento e cujas linhas gerais foram apresentadas.

A representante sindical lembrou que o Governo prometeu em 2016 um aumento salarial de 1% anual, ou seja, 5% em toda a legislatura, mas em 2019 deu apenas 2,2% a "uma ínfima" parte da Administração Pública, tendo abrangido 1.692 dos cerca de 18 mil trabalhadores.