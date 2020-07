Maduro ratifica ministro da Defesa e renova liderança militar

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ratificou o ministro da Defesa, Vladímir Padrino bem como o chefe do Estado-Maior do Comando Estratégico Operacional, Remigio Ceballos, e renovou os comandantes do Exército, Marinha e Aviação Militar.