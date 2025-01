"Nicolás Maduro carece de legitimidade para ser o Presidente democraticamente eleito", escreveu a alta representante Kaja Kallas, em comunicado divulgado durante a tarde de hoje.

Kallas (ex-primeira-ministra da Estónia) acrescentou que "milhões de venezuelanos" votaram por uma "mudança democrática", apoiando o candidato da oposição, Edmundo González Urrutia, por uma "maioria significativa".

No entanto, as autoridades venezuelanas "recusaram publicar as atas oficiais" e os resultados "continuam por verificar e não podem ser reconhecidos como representativos da vontade da população".

A alta representante, que se pronuncia em nome do bloco comunitário, criticou a repressão policial e a detenção de "mais de 2.500 cidadãos, incluindo menores".

"Apesar de a UE reconhecer que alguns já foram libertados, nenhum devia ter passado um único dia detido", sustentou Kaja Kallas, exigindo o fim das "detenções injustas e arbitrárias" e a libertação de todos os "prisioneiros políticos".

"À luz desta situação, o Conselho [da UE] decidiu adotar mais um pacote de sanções contra 15 pessoas responsáveis por enfraquecerem a democracia, o Estado de direito ou os direitos humanos na Venezuela", lembrou a chefe da diplomacia europeia.

A reversão da situação está dependente de "progressos tangíveis em matéria de direitos humanos e Estado de direito".

Nicolás Maduro foi proclamado vencedor das presidenciais de 28 de julho, com 52% dos votos, pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), considerado sob controlo do poder.

O CNE não divulgou as atas eleitorais das assembleias de voto, afirmando ter sido vítima de um ataque informático, um argumento considerado pouco credível por muitos observadores.

A oposição, que divulgou as atas eleitorais fornecidas pelos seus escrutinadores, garante que o seu candidato, Edmundo González Urrutia (sucessor de María Corina Machado, que foi desqualificada pelas autoridades), obteve mais de 67% dos votos.

