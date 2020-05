Numa carta enviada ao PAIGC, o coordenador do Madem-G15, Braima Camará, reitera a disponibilidade ao "diálogo aberto" e a "qualquer iniciativa que vise congregar todas as partes interessadas na busca de uma solução equilibrada para a estabilidade política e governativa do país".

"Nessa perspetiva, acolhemos favoravelmente o convite que nos foi endereçado, propondo que o encontro tenha lugar em local neutro e aceite entre as partes", salienta.