"Hoje há a reportar 15 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 na Madeira, pelo que a região passa a contabilizar 9.922 casos confirmados de covid-19", lê-se no boletim epidemiológico diário.

A DRS adianta que destes novos casos identificados, oito são importados (cinco do Reino Unido, dois da região de Lisboa e Vale do Tejo e um da Finlândia), havendo sete infetados resultantes de transmissão local.

No mesmo documento é referido que a Madeira regista atualmente 180 casos ativos (71 importados e 109 de transmissão local), estando estas pessoas a cumprir isolamento.

No hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, estão internados nove doentes, um dos quais na unidade de cuidados intensivos.

Outros 49 infetados estão confinados numa unidade hoteleiras e os restantes permanecem em alojamento próprio, indica a DRS.

Estão a ser avaliadas outras 91 situações relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos de casos positivos ou outros casos que foram reportados.

Em vigilância ativa de contactos com doentes infetados encontram-se 449 pessoas, além de 32.176 viajantes através da aplicação MadeiraSafe.

"Há hoje mais 15 casos recuperados a reportar", salienta a DRS, realçando que a Madeira contabiliza 9.669 doentes recuperados da covid-19.

O número de óbitos mantém-se, tendo a Madeira registado 73 vítimas.

De acordo com os dados difundidos hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS), a Madeira contabilizou nove casos, somando 10.222 infeções e 70 mortes devido à doença covid-19, desde março de 2020.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.086.242 mortos em todo o mundo, entre mais de 189,9 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.207 pessoas e foram registados 930.685 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

AMB // MLS

Lusa/Fim