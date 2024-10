"Nós decretámos as reservas e depois é fundamental que esse esforço de uma região ultraperiférica, com poucos recursos, tenha fundos de compensação na União Europeia para a sua manutenção", afirmou, vincando que a Madeira e os Açores têm algumas das reservas mais importantes da Europa.

Miguel Albuquerque (PSD) falava à margem da apresentação do projeto "Twilighted", no Funchal, que integra o programa Horizonte Europa, de promoção da investigação científica na União Europeia focada no mar profundo.

O chefe do executivo madeirense sublinhou que as reservas criadas na região, como as ilhas Selvagens e as ilhas Desertas, são "espaços de preservação e de investigação ao serviço da humanidade", mas acarretam custos.

"Esse esforço político que nós fazemos [na criação de reservas naturais] devia ter fundos de compensação para ajudar à sua manutenção", defendeu, lembrando, como exemplo, que as Selvagens, um subarquipélago da Madeira localizado a cerca de 300 quilómetros a sul do Funchal, constituem a maior área marinha com proteção integral do Atlântico Norte, com 2.677 quilómetros quadrados.

Em relação ao projeto 'Twilighted', o objetivo é promover a investigação em mar profundo.

É coordenado pela unidade da Madeira do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente -- MARE, integrado na Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI), em parceria com a GEOMAR (Alemanha) e a NTNU (Noruega).

