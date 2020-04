"Sobre os novos casos positivos de hoje, trata-se de dois doentes do género masculino, um com residência no concelho de Câmara de Lobos e um com residência no concelho do Funchal", explicou Bruna Gouveia, vice-presidente do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), em videoconferência, no Funchal.

O doente de Câmara de Lobos, com idade superior a 80 anos, foi identificado num rastreio efetuado no Hospital Central do Funchal, antes de iniciar um tratamento a outra doença nesta unidade.

"Os seus contactos próximos foram já identificados e estão em estudo", indicou Bruna Gouveia.

Por outro lado, o doente com residência no Funchal, na faixa etária dos 20 anos, está relacionado com a cadeia de transmissão identificada na freguesia de Câmara de Lobos, que motivou o estabelecimento de uma cerca sanitária, em vigor partir das 00:00 de domingo, por um período de 15 dias (até 03 de maio).

Em apenas dois dias (sábado e domingo), o número de pessoas infetadas naquela localidade subiu de nove para 35, já com três doentes recuperados, estando também assinalados 98 casos suspeitos.

A freguesia de Câmara de Lobos, sede do concelho com o mesmo nome, contíguo ao Funchal, a oeste, tem cerca de 18 mil habitantes.

A vice-presidente do IASAÚDE esclareceu que a cadeia de transmissão, com foco no bairro social Nova Cidade, onde residem cerca de 600 pessoas, contabiliza já 26 doentes, sendo que 32 contactos próximos deste grupo estão a ser acompanhados pelas autoridades de saúde em isolamento e a aguardar a realização de exames laboratoriais.

"Totalizamos, então, 85 caos positivos identificados na Região Autónoma da Madeira e temos hoje a contar 13 casos recuperados, mais um do que ontem [domingo], o que significa que temos 72 casos de infeção ativos", disse.

Bruna Gouveia indicou que 31 casos aguardam resultados, ao passo que 364 pessoas se encontram em vigilância ativa e sete pessoas em vigilância passiva acompanhadas pelas autoridades de saúde.

Um doente está internado na unidade de cuidados intensivos dedicada à covid-19, no Hospital Central do Funchal, e dois na unidade de internamento.

"Os restantes doentes encontram-se em unidade hoteleira designada ou no seu domicílio", afirmou.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 165 mil mortos e infetou quase 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 537 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 735 pessoas das 20.863 registadas como infetadas, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

Relativamente a domingo, há mais 21 mortos (+2,9%) e mais 657 casos de infeção (+3,3%).

DC // MCL

Lusa/Fim