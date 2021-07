O boletim epidemiológico diário da DRS indica que este arquipélago passa assim "a contabilizar 10.000 casos confirmados de covid-19 [desde o início da pandemia]" e soma um total de 9.714 pessoas recuperadas.

Sobre os novos casos diagnosticados, aquela entidade adianta que 15 casos são importados -- seis de França, quatro do Reino Unido, três da região de Lisboa e Vale do Tejo, um da Bélgica e um da Holanda - e 14 são de transmissão local.

A região mantém os 73 óbitos associados a esta doença, tendo a última morte ocorrido em 29 de junho.

O documento indica ainda que "são 213 os casos ativos, dos quais 88 são casos importados e 125 de transmissão local".

A autoridade regional de saúde também salienta que estas pessoas estão em isolamento, existindo seis infetados internados em Unidades Polivalentes no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, sem registo de doentes na unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

Outras 58 pessoas estão confinadas numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio, complementa.

A direção regional aponta que hoje há um total de 115 situações em apreciação pelas autoridades de saúde insulares, entre as quais as relacionadas com viajantes identificados no aeroporto e contactos com casos positivos.

Ainda estão em vigilância ativa de contactos com casos positivos 608 pessoas, além de 33.985 viajantes através da aplicação MadeiraSafe.

Hoje, os dados da Direção-Geral da Saúde atribuem à Região Autónoma da Madeira 23 novos casos, acrescentando que este arquipélago reporta 10.309 infeções e 70 mortes devido à covid-19.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.119.920 mortos em todo o mundo, entre mais de 191,3 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.232 pessoas e foram registados 939.622 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

