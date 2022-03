Além da cerimónia dos prémios, vários eventos vão decorrer em simultâneo e presencialmente em Banguecoque e em Tóquio.

No fórum de gastronomia, as "50 melhores conversas", sob o título "Espaço para pensar", vão levar vários chefes de cozinha e profissionais do ramo a debater as características únicas da cozinha asiática e novas ideias para o desenvolvimento sustentável da indústria culinária, indicou, em comunicado, a Wynn Resorts que, tal como em 2018 e 2019, acolhe os prémios.

No ano passado, numa lista liderada pelo "The Chairman", de Hong Kong, apenas um restaurante de Macau, o "Wing Lei Palace", situado no casino Wynn Palace, obteve o 50.º lugar, depois de ter figurado em 22.º na classificação de 2020, a qual incluía também o "Sichuan Moon" (23.º), também naquele casino da operadora Wynn.

Macau entrou para a Rede de Cidades Criativas da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) na área da Gastronomia em 31 de outubro de 2017, juntando-se às cidades chinesas de Chengdu e Shunde.

A lista dos 50 melhores restaurantes asiáticos é votada por um comité de 300 membros, incluindo especialistas de restauração, escritores especializados em gastronomia, 'chefs' e donos de restaurantes de toda a região asiática.

Lançada em 2013, esta é uma adaptação regional da lista dos "50 melhores restaurantes do mundo", publicada pela Restaurant Magazine, da empresa William Reed Business Media, desde 2002.

