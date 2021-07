Todos os casos são importados, adiantou no domingo o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

Macau não registou qualquer morte ou surto comunitário desde o início da pandemia de covid-19. E não se verificou também qualquer infeção entre os profissionais de saúde.

A pandemia provocou pelo menos 4.156.164 mortos em todo o mundo, entre mais de 193.687.980 de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência de notícias France-Presse (AFP).

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.292 pessoas e foram registados 953.059 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

