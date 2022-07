"Às 20:00 [13:00 em Lisboa], o ciclone tropical severo Chaba esteve a cerca de 290 quilómetros a oeste de Macau", estando a mover-se "gradualmente para o interior do continente" chinês, indicaram os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) de Macau.

Com a descida do sinal de alerta, a circulação nas três pontes marítimas é retomada, tal como os serviços de transportes públicos.

Até às 19:00 (12:00 em Lisboa), o Centro de Operações de Proteção Civil registou um ferido, que foi assistido no hospital Kiang Wu e 25 ocorrências em Macau e nas ilhas da Taipa e de Coloane, relacionadas com quedas de objetos, árvores derrubadas, remoção de objetos em risco de queda, entre outros.

Os quatro centros de acolhimento do território, abertos com o sinal 8, receberam cinco pessoas, de acordo com o Instituto de Ação Social.

Os SMG acrescentaram que o sinal 3 deve permanecer em vigor até ao início da manhã de domingo.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, cuja emissão depende da proximidade da tempestade e da intensidade do vento.

Desde 2017, três tufões obrigaram as autoridades a emitir o alerta máximo, com o último (Higos) a atingir Macau em agosto de 2020.

Em setembro de 2018, o tufão Mangkhut provocou 40 feridos e inundações graves no território.

Um ano antes, o tufão Hato (posteriormente denominado de Yamaneko pelas autoridades locais), considerado o pior em mais de 50 anos a atingir o território, causou 10 mortos e 240 feridos.

