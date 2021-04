"Todos os indivíduos que nos 28 dias anteriores à entrada em Macau tenham estado no Nepal ou no Brasil serão sujeitos às medidas de observação médica, por um período de 28 dias em local designado", indicaram as autoridades em comunicado, no domingo à noite.

O Brasil registou no domingo mais 1.305 mortes devido à covid-19 e ultrapassou os 390.000 óbitos, com abril a ser considerado o mês mais letal desde o início da pandemia.

Já o Nepal, país vizinho da Índia (que nas últimas semanas tem registado os piores resultados sobre a propagação da doença no mundo), tem registado um aumento de casos nos últimos dias.

Na semana passada, Macau já tinha imposto uma quarentena de 28 dias a viajantes provenientes da Índia, Paquistão e Filipinas, justificando a medida com o agravamento da pandemia naqueles países.

Considerada uma das regiões mais seguras do mundo em relação à pandemia de covid-19, Macau contabilizou apenas 49 casos desde que o novo coronavírus chegou ao território, no final de janeiro de 2020, não tendo registado até hoje nenhuma morte causada pela doença.

Apesar disso, o território, que fechou as fronteiras a estrangeiros em 18 de março do ano passado, continua a manter fortes restrições fronteiriças, limitando as entradas a residentes e cidadãos da China.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.100.659 mortos no mundo, resultantes de mais de 146,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

