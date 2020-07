Os efeitos da pandemia de covid-19 são devastadores para o turismo europeu, afetando particularmente a Península Ibérica, o que levou as duas agências a escolherem este tema para inaugurar uma parceria no contexto do fórum virtual EURAGORA.

A conferência -- que será transmitida nos dias 15 e 16 de julho, através de uma plataforma online conjunta e das redes sociais de ambas as agências -- resulta de uma parceria inédita entre a Lusa e a Efe, no contexto do EUROAGORA, financiado pelo projeto-piloto europeu Stars4Media, que pretende apoiar a inovação no setor dos media, através da formação e da cooperação transfronteiriça dentro da União Europeia.

A abordagem ao tema do Turismo divide-se em dois grandes tópicos: "Segurança, o que esperam os consumidores, como respondem indústria, governos, União Europeia?" (dia 15 de julho, às 10h00 de Lisboa, aqui https://youtu.be/oXm5alG0mp4) e "Reinvenção e oportunidades: sol e praia/urbano e cultural/turismo rural" (dia 16 de julho, às 10h00 de Lisboa, aqui https://youtu.be/unA38PYTa5g).

O primeiro debate -- que será moderado pelos presidentes da Lusa e da Efe, Nicolau Santos e Gabriela Cañas, respetivamente -- contará com uma intervenção do comissário europeu Thierry Breton, com a participação de representantes da Organização Mundial do Turismo e da Organização Mundial da Saúde, com os ministros português (da Economia) e espanhola (do Turismo), que tutelam a área, e com representantes do setor (AHP, em Portugal, e Mesa del Turismo, em Espanha) e dos consumidores (Deco, em Portugal, e OCU, em Espanha).

O segundo debate -- que será moderado pelos diretores de Informação da Lusa e da Efe, Luísa Meireles e José Manuel Sanz, respetivamente -- contará com intervenções da comissária europeia Elisa Ferreira e da responsável pelos fundos europeus para projetos ibéricos, Elena de Miguel, a quem se seguirá o porta-voz de um desses mesmos projetos, e dos representantes das regiões turísticas de Algarve e Baleares.

O debate que se seguirá contará com os autarcas de Madrid e Lisboa e com representantes do setor (APAVT, em Portugal, e Exeltur, em Espanha).

A Europa é a região mais visitada do mundo e acolhe os países líderes do setor do turismo, como França, Espanha, Itália, Grécia ou Portugal, além de mercados de procura de primeira linha, como Alemanha e Reino Unido.

O setor do turismo representa 10% do Produto Interno Bruto (PIB) da União Europeia, onde emprega cerca de 27 milhões de pessoas (12% do mercado de trabalho comunitário).

Em Portugal, o setor do turismo é a maior atividade económica exportadora, tendo sido, em 2019, responsável por 52,3% das exportações de serviços e por 19,7% das exportações totais. Nesse ano, as receitas turísticas registaram um contributo de 8,7% para o PIB nacional português.

Segundo dados da Organização Mundial de Turismo, o turismo representa 12% do PIB de Espanha, que, em 2019, recebeu perto de 84 milhões de turistas internacionais. No ano anterior, Espanha havia sido o segundo destino mundial de chegadas e estadias por turismo.

