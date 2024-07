"Um país que tem um território como o Pantanal e a gente não cuidar, esse país não merece o Pantanal, é um património da humanidade pela diversidade que tem aqui. Estou orgulhoso de vocês", disse o chefe de Estado brasileiro, citado pela imprensa local, num evento realizado nos arredores da cidade de Corumbá, capital do estado de Mato Grosso do Sul, onde estão reunidos bombeiros e soldados que há meses combatem os incêndios na região.

Lula da Silva disse ainda ter ficado "emocionado vendo o fogo e o trabalho que está sendo feito entre todos os entes federados".

O líder brasileiro sobrevoou de helicóptero algumas das áreas onde bombeiros e militares ainda tentam apagar as chamas.

De acordo com dados oficiais, durante o primeiro semestre deste ano, o fogo consumiu cerca de 500 mil hectares do Pantanal, a maior zona húmida do mundo, partilhada pelo Brasil, Bolívia e Paraguai, que alberga uma imensa e rica biodiversidade.

A ministra do Ambiente, Marina Silva, disse que, até o momento, ainda há 56 incêndios ativos, dos quais 20 já estão "sob controle" e outros 36 estão "em processo de combate", tarefa na qual participam 890 bombeiros e membros das Forças Armadas.

Lula da Silva sancionou uma nova lei sobre o controlo de incêndios na agricultura, que também estabelece novos quadros para a prevenção e o combate a incêndios.

De acordo com as autoridades, a grande maioria dos focos de incêndio registados nos últimos meses no Pantanal teve origem em propriedades privadas, onde é tradicional atear fogo para preparar a terra para o plantio.

