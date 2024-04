Num breve discurso proferido na cidade de Iguatu, no estado do Ceará, o Presidente brasileiro afirmou que a ferrovia Transnordestina é "um dos projetos de infraestrutura mais importantes do país" e defendeu que, além de facilitar o escoamento da produção agropecuária e de minérios, também poderá ser usada no transporte de pessoas.

"O compromisso da empresa [responsável pela construção] é de que a gente pode terminar isso [a ferrovia] até o final de 2026 ou até o primeiro trimestre de 2027 (...). O Governo vai cumprir todos os acordos firmados e não vai permitir que faltem os recursos necessários para que a gente possa terminar essa ferrovia", afirmou Lula da Silva.

O Presidente brasileiro ressaltou que a Transnordestina é importante não só porque a obra gera empregos e poderá diminuir os custos dos transportes de carga, mas também porque o Brasil é um país cujo transporte é feito maioritariamente pelo sistema rodoviário, mas precisa explorar outras formas de transporte.

Segundo Lula da Silva, o Brasil "tem que ter rodovias de qualidade, tem que ter ferrovias de qualidade, tem que ter hidrovias de qualidade", porque precisa "ter um sistema intermodal de transporte para utilizar todo o potencial para transportar pessoas, para transportar carga e para baratear as coisas para o (...) povo".

Num comunicado sobre o projeto, o Governo brasileiro afirmou que a Ferrovia Transnordestina, com 1.206 quilómetros, ligará, quando concluída, o interior do estado brasileiro do Piauí, a partir da cidade de Eliseu Martins, ao porto de Pecém, no Ceará.

O projeto também contempla o Ramal do Salgado, obra de 36 quilómetros ligada à transposição do rio São Francisco, e vai conectar a cidades de Cachoeira dos Índios, na Paraíba, a Lavras de Mangabeira, no Ceará, onde desagua no Rio Salgado.

A Ferrovia Transnordestina tem obras mais intensas atualmente no trecho entre Acopiara e Quixeramobim, no Ceará, onde estão a ser feitas obras de infraestrutura, como terraplanagem e drenagem, para, posteriormente, se iniciarem os trabalhos de superestrutura, de instalação de carris e travessas.

O avanço da obra nesta região deve gerar mais 1,3 mil postos de trabalho, segundo o Governo brasileiro.

Até agora a obra gerou 3,8 mil empregos, entre diretos e indiretos, com mais de 90% de mão-de-obra local e, em 2025, o número pode subir para 23.200 empregos.

O Governo brasileiro acrescentou que, no ano passado, o projeto recebeu investimentos de cerca de 269 milhões de reais (49 milhões de euros) nas obras, que hoje contam com uma evolução de 61% de avanço físico.

CYR // MLL

Lusa/Fim