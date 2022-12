Alexandre Padilha foi indicado para as Relações Institucionais, Nísia Trindade no Ministério da Saúde, Camilo Santana na Educação, Esther Dweck no Ministério da Gestão, Marcio França nos Portos e Aeroportos, Luciana Santos na Ciência e Tecnologia, Aparecida Gonçalves no Ministério da Mulher, Jorge Messias na Advocacia-geral da União, e Márcio Macedo na Secretaria Geral da Presidência da República.

Também foi confirmado o nome de Wellington Dias no Ministério do Desenvolvimento Social, Margareth Menezes na Cultura, Luis Marinho no Trabalho, Anielle Franco no Ministério da Igualdade Racial, Silvio Almeida nos Direitos Humanos, e Vinicius Marques de Carvalho na Controladoria-geral da União.

Lula da Silva anunciou ainda que o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, será também ministro da Indústria e do Comércio.

O chefe de Estado eleito já havia anunciado, no início de dezembro, os futuros ministro da Fazenda, Fernando Haddad, da Defesa, José Múcio, da Justiça, Flávio Dino, da Casa Civil, Rui Costa, e das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

O próximo Governo brasileiro prevê que a administração pública terá 37 pastas.

Lula da Silva informou que os últimos ministros serão anunciados entre o Natal e o Ano Novo, preferencialmente até terça-feira.

CYR // LFS

Lusa/Fim