"Nossas regiões estão ameaçadas pelo extremismo político, pela manipulação da informação, pela violência que ataca e silencia minorias. O processo de renovação política na União Europeia se aproxima. Em poucos dias, as 720 vagas do Parlamento Europeu estarão em disputa. A vitalidade da democracia é fundamental no momento em que vivemos. Para vencer o totalitarismo será preciso unir todos os democratas", afirmou Luiz Inácio Lula da Silva.

"União Europeia e Brasil coincidem na importância atribuída por ambos ao multilateralismo, à promoção da paz e ao respeito aos direitos humanos", acrescentou.

Zoran Milanovic está a realizar uma visita ao Brasil entre os dias 01 e 06 de junho, tendo sido hoje recebido por Lula da Silva, numa reunião bilateral e num almoço no Palácio Itamaraty.

Segundo a agenda do encontro, foram tratados aspetos do relacionamento bilateral, como comércio e oportunidades de cooperação, e os principais desafios da agenda internacional, como a guerra na Ucrânia, a crise em Gaza e a situação nos Balcãs.

Sobre a guerra na Ucrânia, que afeta diretamente os países europeus, o Presidente brasileiro disse que o seu país condenou de maneira firme a invasão pela Rússia, mas defendeu que "uma desescalada seria um passo necessário para que as partes possam retomar o diálogo direto".

"Apoiamos a realização de uma conferência internacional que seja reconhecida tanto pela Ucrânia como pela Rússia", acrescentou Lula da Silva, referindo-se de forma indireta à Conferência de Paz para a Ucrânia que acontecerá em Lucerna, na Suíça, e que não contará com a participação da Rússia.

No caso do conflito em Gaza, o governante sul-americano disse que o Brasil continuará trabalhando por um cessar-fogo permanente que permita a entrada da ajuda humanitária aos palestinianos e pela libertação imediata de todos os reféns israelitas sequestrados pelo Hamas.

Lula da Silva lamentou a morte de Michel Niesembaum, um refém brasileiro que também tinha cidadania israelita, que foi capturado e morto pelo Hamas.

"Foi com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento do brasileiro. A violação quotidiana do direito humanitário é chocante e tem vitimado milhares de civis inocentes, sobretudo mulheres e crianças. É fundamental que a comunidade internacional trabalhe para a solução de dois Estados, vivendo lado a lado em segurança. O recente reconhecimento do Estado Palestino por Espanha, Noruega e Irlanda é um passo importante nessa direção", declarou o chefe de Estado brasileiro.

Lula da Silva concluiu o seu discurso dizendo que uma das maiores riquezas brasileiras é a diversidade da sua população, e parte dessa diversidade tem a sua origem na Europa, mencionando que cerca de 80 mil brasileiros têm origem croata.

Sobre a relação comercial entre os dois países, a diplomacia brasileira afirmou, num comunicado, que, em 2023, a corrente de comércio bilateral do Brasil com a Croácia totalizou 91,5 milhões de dólares (84 milhões de euros), com 46,7 milhões de dólares (42,9 milhões de euros) de saldo para o lado brasileiro.

Nos primeiros quatro meses de 2024, o saldo comercial permaneceu favorável ao Brasil. As exportações brasileiras totalizaram 17 milhões de dólares (15,6 milhões de euros), o que representa 92,9% a mais do que no mesmo período de 2023.

