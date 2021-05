O reconhecimento foi-lhes atribuído hoje, sob proposta da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde Luís Miguel Cintra e Jorge Silva Melo estudaram nos anos 1960 e iniciaram o percurso no teatro.

No final da cerimónia, Jorge Silva Melo afirmou aos jornalistas que a distinção lhes reconhece o percurso no teatro português, mas também os estudos académicos desta arte.

"Claro que é bom ser reconhecido. [...] Claro que é bom ser 'honoris'. Espero que seja um reconhecimento do CET [Centro de Estudos de Teatro da FLUL], que seja reconhecido dentro da universidade como um centro importante de investigação, não só do passado. Não é uma aula de anatomia. Não estamos aqui para dar autópsia e dar o corpo à ciência", afirmou Jorge Silva Melo.

No discurso de agradecimento, Luís Miguel Cintra falou das saudades do que viveu na Universidade de Lisboa, do que aprendeu dentro e fora da sala de aula, citando professores como o padre Manuel Antunes e o pai, o filólogo Lindley Cintra, e das escolhas pela palavra e pela representação. "Troquei a cátedra pelo teatro", disse.

"Não sou doutor, é uma coisa fictícia. Só dou importância ao que me liga afetivamente à universidade e que é significativo de quanto a universidade era diferente. Para mim tudo começou na faculdade, as pessoas que conheci. E isso criava uma espécie de vida cultural", afirmou depois aos jornalistas.

Luís Miguel Cintra, que cofundou o Teatro da Cornucópia com Jorge Silva Melo, estende este reconhecimento a quem faz teatro em Portugal e a quem se dedica à Cultura: "A Cultura é a maneira de as pessoas viverem, é aquilo que pensam. É de todos os cidadãos, não só dos que têm dinheiro para comprar cultura. A Cultura não é uma coisa que se compre, é uma coisa que se vive".

O encenador sublinhou: "As pessoas pensam que quando são atribuídos subsídios ao teatro, são para os artistas terem que comer e porque merecem um prémio pelo seu mérito. São subsídios à população, permitem que certos espetáculos existam e que sejam possíveis de ser vistos por pessoas a quem eles são úteis".

Na cerimónia de atribuição do grau de doutor 'honoris causa', hoje na Reitoria da Universidade de Lisboa, o elogio a Luís Miguel Cintra foi feito pela professora Maria João Brilhante, sublinhando um percurso que "inovou e marcou o seu tempo".

O elogio a Jorge Silva Melo foi feito pelo professor José Pedro Serra, considerando que o encenador, fundador dos Artistas Unidos, "integra o grande caudal da tradição das Humanidades".

