"A atual Procuradora-Geral da República encara de forma muito positiva a nomeação do Dr. Amadeu Guerra para lhe suceder no cargo. Esse otimismo radica, desde logo, no facto de se tratar de um magistrado do Ministério Público com vasta experiência e conhecimento, o que habilita a uma perspetiva construtiva de incremento da qualidade da intervenção desta magistratura", referiu Lucília Gago, numa resposta enviada à agência Lusa.

Amadeu Guerra, de 69 anos, foi o nome indicado hoje pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. A aprovação da escolha foi oficializada numa nota da Presidência ao início da tarde, pouco depois de uma reunião entre o líder do Governo e o chefe de Estado.

